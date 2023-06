Delantero colombiano Villa, condenado por violencia contra expareja; seguirá libre pero no jugará

El futbolista colombiano Sebastián Villa, del club argentino Boca Juniors, durante una audiencia en el juicio en su contra por los presuntos delitos de violencia de género en perjuicio de la denunciante Daniela Cortés, en Buenos Aires, el miércoles 17 de mayo de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.