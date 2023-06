De Lara impone récord centroamericano y México consigue 3 oros más en natación

Miguel de Lara (derecha) y Andrés Puente, posan respectivamente con el oro y la plata que consiguieron para México en los 100 metros pecho de natación, el domingo 25 de junio de 2023, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved