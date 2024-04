De la Cruz pega jonrón de 3 carreras, Lodolo lanza 6 sólidas entradas; Rojos vencen 7-1 a Angelinos

El domincano de los Rojos de Cincinnati Elly De La Cruz reacciona luego de estremecer un cuadrangular de tres carreras en la octava entrada del juego de béisbol ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 19 de abril de 2024, en Cincinnati. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.