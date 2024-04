Dave McCarty, miembro de los Medias Rojas campeones de 2004, muere a los 54 años

ARCHIVO - El bateador de los Reales de Kansas City, Dave McCarty, inspecciona su bate después de batear una pelota de foul durante un juego de béisbol en Arlington, Texas, el 31 de mayo de 2001. McCarty, miembro del equipo campeón de los Medias Rojas de Boston en 2004 que jugó con siete equipos de MLB en 11 años, falleció a los 54 años. Los Medias Rojas lo anunciaron en un comunicado, señalando que el ex primera base y jardinero pereció el viernes 19 de abril de 2024 tras un evento cardíaco en Oakland, California (AP Foto/Bill Janscha, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.