Curry anota 28 y Kerr se convierte en líder de victorias de Warriors en triunfo 97-94 sobre Knicks

El alero de los Warriors de Golden State Jimmy Butler III (10) y el alero Draymond Green (23) defienden contra el escolta de los Knicks de Nueva York, Josh Hart, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el sábado 15 de marzo de 2025, en San Francisco. (AP Foto/Benjamin Fanjoy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved