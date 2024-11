Cunningham logra 3er triple doble de su carrera en triunfo de Pistons 115-103 sobre Lakers

Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, se alza para buscar un enceste mientras LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, lo marca durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 4 de noviembre de 2024, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.