Cuatro aficionados del Liverpool gravemente heridos tras atropello masivo. El sospechoso actuó solo

Patinetas tiradas en el suelo en el lugar donde un británico de 53 años arrolló con una minivan contra aficionados del Liverpool que celebraban la victoria de su equipo de fútbol en la Premier League, e hirió a más de 45 personas en Liverpool, Inglaterra, el martes 27 de mayo de 2025.(AP Foto/Jon Super) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved