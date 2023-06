Cuadrangular de tres cerreras de Carpenter impulsa a Tigres a vencer a Reales

Kerry Carpenter, de los Tigres de Detroit, mira al cielo mientras se acerca al plato después de batear un cuadrangular de tres carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol en contra de los Reales de Kansas City, el lunes 19 de junio de 2023, en Detroit. (AP Foto/Carlos Osorio) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved