Cuadrangular de tres carreas de Suárez da triunfo a Marineros en 10 entradas

Eugenio Suárez, de los Marineros de Seattle, reacciona mientras recorre las bases después de batear jonrón con el que dejaron tendidos a los Piratas de Pittsburgh durante la 10ma entrada del juego de béisbol, el domingo 28 de mayo de 2023, en Seattle. Los Marineros ganaron 6-3. (AP Photo/Lindsey Wasson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.