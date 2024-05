Cuadrangular en la 10ma de Wisdom impulsa a Cachorros a derrotar 5-4 a los Piratas

Patrick Wisdom (16), de los Cachorros de Chicago, regresa a la caseta después de batear jonrón de dos carreras frente al relevista de los Piratas de Pittsburgh Aroldis Chapman, durante la 10ma entrada del juego de béisbol del domingo 12 de mayo de 2024, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved