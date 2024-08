Cristopher Sánchez lanza juego completo y Filis vencen 5-1 a Nacionales

Cristopher Sánchez (61), de los Filis de Filadelfia, choca los cinco con Edmundo Sosa después de que Sosa completara una doble matanza contra los Nacionales de Washington durante la octava entrada el sábado 17 de agosto de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.