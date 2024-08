Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro y compartió sus planes para el futuro cuando decida dejar el fútbol

Cuando llegue el momento de su retiro, Cristiano dejó claro que no tiene intención de convertirse en entrenador. "En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro solo Dios lo sabe", comentó. Fuera del campo, el delantero tiene varios negocios, como una cadena de hoteles, CR7 Fitness, inversiones en una marca de porcelana, videojuegos, y una línea de ropa.