Costa Rica encara en la Copa América el reto de su renovación post Keylor Navas

ARCHIVO - Los jugadores costarricenses Jefferson Brenes (izquierda), Álvaro Zamora (21), Francisco Calvo (15) y Joseph Mora (8) son bañados por refrescos y basura al celebrar el gol de Brenes ante Honduras en el repechaje contra Honduras por el boleto a la Copa América, el 23 de marzo de 2024, en Frisco, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.