Costa de Marfil elimina en penaltis a Senegal, el campeón, y avanza a cuartos en la Copa Africana

Jugadores de Costa de Marfil celebran después de vencer a Senegal en tanda de penaltis durante los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, en el estadio Charles Konan Banny, en Yamoussoukro, Costa de Marfil, el lunes 29 de enero de 2024. (AP Foto/Themba Hadebe) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved