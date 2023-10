Contra el reloj: Chile se apura para sus primeros Juegos Panamericanos

Vista del Estadio Nacional de Santiago en la antesala de los Juegos Panamericanos de Chile, el martes 17 de octubre de 2023. Los Juegos serán inaugurados el 20 de octubre. (AP Foto/Matías Basualdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los nadadores se entrenan previo a los Juegos Panamericanos, el miércoles 18 de octubre de 2023, en Santiago de Chile. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El mexicano Will Cortez durante una práctica de BMX previo a los Juegos Panamericanos, el martes 17 de octubre de 2023, en Santiago de Chile. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved