Conflicto por reforma constitución provincial se nacionaliza en Argentina

Guachos protestan en San Salvador de Jujuy, Argentina, el martes 20 de junio de 2023. Las movilizaciones detonaron en la provincia de Jujuy en reacción a una reforma de la constitución provincial reciente criticada por sus restricciones a la protesta social. (AP Foto/Javier Corbalán)

