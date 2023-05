Con tres jonrones de Goldschmidt, Cardenales vencen a Tigres

Paul Goldschmidt, de los Cardenales de San Luis, agradece la ovación de los fanáticos después de su tercer cuadrangular del partido, un jonrón solitario, en la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Tigres de Detroit, el domingo 7 de mayo de 2023, en San Luis. (AP Foto/Tom Gannam) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved