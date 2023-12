Con récord de franquicia de Cooper con 265 yardas por recepción, Browns vencen 36-22 a Texans

El wide receiver Amari Cooper (2), de los Browns de Cleveland, atrapa un pase de anotación mientras que D'Angelo Ross (37), cornerback de los Texans de Houston, intenta evitarlo sin éxito, durante la primera mitad del juego de la NFL, el domingo 24 de diciembre de 2023, en Houston. (AP Foto/Eric Christian Smith) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.