Con récord del dominicano Rafael Devers, Medias Rojas se imponen 5-0 a Rays

El tercera base de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers, izquierda, y el primera base Dominic Smith celebran después de vencer a los Rays de Tampa Bay durante el juego de béisbol del lunes 20 de mayo de 2024, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.