Con jonrones de Guerrero y Belt, Azulejos superan 4-3 a Marineros

Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, silencia a los fanáticos rivales mientras recorre las bases después de batear un cuadrangular de dos carreras durante la cuarta entrada del juego de béisbol en contra de los Marineros de Seattle, el domingo 23 de julio de 2023, en Seattle. (AP Foto/Caean Couto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.