Con jonrón de Calhoun de 3 carreras en la 10ma, Guardianes vencen a Mellizos 5-2

Kole Calhoun, de los Guardianes de Cleveland, batea un cuadrangular de tres carreras en contra de los Mellizos de Minnesota durante la décima entrada del juego de béisbol del miércoles 30 de agosto de 2023, en Minneapolis. Bo Naylor y José Ramírez también anotaron y los Guardianes ganaron 5-2. (AP Foto/Craig Lassig) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved