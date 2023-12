Con empate PSG logra avanzar en la Liga de Campeones; Porto también pasa a octavos de final

Micah Hamilton del Manchester City pelea por el balón con Srdan Mijailovic y Nasser Djiga del Red Star de Belgrado en el encuentro del Grupo G de la Liga de Campeones en el Estadio Rajko Mitic el miércoles 13 de diciembre del 2023. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved