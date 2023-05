Con elevado de sacrificio de Mejía, Rays, líderes de MLB, ganan 1-0 a Cerveceros

Luke Raley, de los Rays de Tampa Bay, anota mientras el receptor de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras (24), observa en un elevado de sacrificio de Francisco Mejia durante la octava entrada del juego de béisbol el viernes 19 de mayo de 2023, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.