Con cuadrangulares de Rodríguez y Ford, los Marineros se imponen 2-0 a Astros

Eugenio Suárez, tercera base de los Marineros de Seattle, fildea una rola de José Altuve, de los Astros de Houston, durante la novena entrada del juego de béisbol del viernes 18 de agosto de 2023, en Houston. Altuve llegó a salvo a primera base. (AP Foto/Eric Christian Smith) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.