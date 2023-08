Con carrera de caballito, Gigantes vencen 4-3 a Bravos

Michael Conforto, centro, de los Gigantes de San Francisco, es felicita a Johan Camargo y a otros compañeros de equipo después de anotar en la novena entrada en el juego de béisbol en contra de los Bravos de Atlanta, el domingo 20 de agosto de 2023, en Atlanta. (AP Foto/Hakim Wright Sr.) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved