Cómo ver la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024

Un barco del escuadrón antiexplosivos navega por el río Sena mientras los oficiales se preparan para la ceremonia de inauguración del viernes, antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el lunes 22 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El sol se pone frente al Hotel des Invalides con gradas de espectadores alineadas en el puente Alejandro III sobre el río Sena, el viernes 19 de julio de 2024, en París, antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024. (Foto AP/David Goldman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores operan a lo largo del río Sena en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el domingo 21 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Thomas Padilla) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved