Commanders despiden al coordinador defensivo Jack del Rio tras problemática derrota ante Cowboys

ARCHIVO - Foto del 5 de noviembre del 2023, el coordinador defensivo de los Commanders de Washington Jack del Rio durante el encuentro ante los Patriots de Nueva Inglaterra. El viernes24 de noviembre del 2023, Washington despide a Del Rio y al entrenador de defensive backs Brent Vieselmeyer. (AP Foto/Charles Krupa, Archivo)