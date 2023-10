Colombiana Linares conquista el salto largo del atletismo. Peruana Rojas reina en los 10.000 metros

Izabela Rodrigues de Brasil compite en el lanzamiento de disco de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, lunes 30 de octubre, 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La colombiana Natalia Linares celebra tras ganar el salto largo del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La colombiana Natalia Linares compite en el salto largo del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Photo/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved