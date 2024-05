CMB quita título de los medianos a Charlo, bajo la sospecha de conducir ebrio

ARCHIVO - Jermall Charlo posa con su cinturón de campeón tras vencer a Juan Macías Montiel en una pelea de boxeo por el campeonato mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el sábado 19 de junio de 2021, en Houston. El CMB despojó al invicto Jermall Charlo de su título de peso mediano tras su arresto esta semana bajo sospecha de conducir ebrio en Texas. La organización nombró el martes 7 de mayo de 2024 a Carlos Adames como su campeón en la división. (AP Foto/David J. Phillip, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.