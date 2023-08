City inicia la defensa del título de la Premier con goleada de 3-0 sobre Burnley

La temporada pasada, Haaland inició con un doblete en West Ham, en una señal de lo que estaba por venir. Brindó una demostración similar en Turf Moor, aunque no satisfizo completamente a Guardiola. El entrenador del City entró al campo en el medio tiempo y reprendió a Haaland mientras caminaban rumbo al túnel, e incluso apartó una cámara que los seguía.

“Todavía estamos en la fase inicial de este maratón, pero no me estreso. Estoy relajado”, advirtió Haaland. “Tengo que seguir con mi desarrollo y disfrutar el caos que me rodea y rendir en el campo”.