Cionel Pérez y Orioles llegan a acuerdo por un año y evitan arbitraje

ARCHIVO - Foto del 8 de octubre del 2023, el relevista de los Orioles de Baltimore Cionel Pérez lanza ante los Rangers de Texas. El lunes 22 de enero del 2024, el cubano firma un acuerdo de un año con los Orioles y evitan arbitraje. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved