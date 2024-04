Chourio pega su primer jonrón con Cerveceros, pero Mellizos remontan al ganar 7-3

Ryan Jeffers (27), de los Mellizos de Minnesota, reacciona con Will Castro (50) después de que conectó un jonrón de tres carreras durante la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el miércoles 3 de abril de 2024, en Milwaukee. (AP Foto/Jeffrey Phelps) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.