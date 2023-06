Cerveceros vencen 5-4 a Rojos después de expulsión de Burnes

Corbin Burnes, lanzador abridor de los Cerveceros de Milwaukee, reacciona después de realizar una atrapada deslizándose para cerrar la sexta, ante elevado de Stuart Fairchild, de los Rojos de Cincinnati, en el juego de béisbol del viernes 2 de junio de 2023, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.