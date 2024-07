Cavendish superó el récord de Merckx de más etapas ganas en el Tour de Francia con su 35ma victoria

El británico Mark Cavendish cruza la meta tras superar el récord con su 35ma etapa ganada en el Tour de Francia, superando la marca del belga Eddy Merckx en la quinta etapa del Tour de Francia 2024 entre Saint-Jean-de-Maurienne y Saint-Vulbas, Francia el miércoles 3 de junio del 2024. (AP Foto/Daniel Cole) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved