Cavan Sullivan firma contrato profesional con Filadelfia Union a sus 14 años antes de irse al City

Pero no hay duda del talento de Sullivan. El Filadelfia Union anunció el jueves oficialmente el fichaje de la perla de su academia con un contrato que eventualmente lo llevará al Manchester City.

“Tiendo a ni siquiera escuchar a los adjetivos que me ponen. Es sólo lo que pienso de mí mismo”, aseguró el mediocampista. “No escucho a nadie, ya sea bueno o malo. Entonces realmente no me afecta”.