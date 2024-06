Cavaliers contratan a Kenny Atkinson como próximo entrenador, según fuente AP

ARCHIVO - El entrenador de los Nets de Brooklyn, Kenny Atkinson, durante la primera mitad del partido contra los Wizards de Washington, el 1 de febrero de 2020, en Washington. Los Cleveland Cavaliers están contratando al asistente de Golden State, Kenny Atkinson, como su nuevo entrenador, dijo a Associated Press el lunes 24 de junio de 2024 una persona familiarizada con la decisión. (AP Foto/Nick Wass, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved