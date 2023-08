Carlos Correa produce cuatro carreras en triunfo de Mellizos ante Tigres, por 9-3

El puertorriqueño Carlos Correa de los Mellizos de Minnesota recibe de su compañero de equipo Ryan Jeffers (27) el chaleco de pesca alusivo a Minnesota luego de conectar cuadrangular de tres carreras ante los Tigres de Detroit, en Detroit. Lunes 7 de agosto de 2023. (AP Foto/Carlos Osorio) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved