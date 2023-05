Canelo Álvarez regresa a Guadalajara para enfrentar a Ryder

Saul "Canelo" Álvarez saltando soga durante un entrenamiento en un gimnasio de Guadalajara, México, el lunes 17 de abril de 2023. (AP Foto/Refugio Ruiz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Saul "Canelo" Álvarez durante una entrevista en un gimnasio de Guadalajara, México, el lunes 17 de abril de 2023. (AP Foto/Refugio Ruiz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Saul "Canelo" Álvarez durante una entrevista en un gimnasio de Guadalajara, México, el lunes 17 de abril de 2023. (AP Foto/Refugio Ruiz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Saul "Canelo" Álvarez saltando soga durante un entrenamiento en un gimnasio de Guadalajara, México, el lunes 17 de abril de 2023. (AP Foto/Refugio Ruiz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.