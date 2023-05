'Canelo' Álvarez devela su estatua de cera mientras define oponentes

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez saluda a los aficionados antes de la pelea por el título del campeonato supermediano frente al británico John Ryder, en el Akron Stadium, en Guadalajara, México, el 6 de mayo de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved