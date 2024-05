Canción de Paul McCartney inicia cuenta regresiva para los Juegos Paralímpicos en París

ARCHIVO - Paul McCartney se presenta en el Festival de Glastonbury en Worthy Farm, Somerset, Inglaterra, el 25 de junio de 2022. Con la ayuda de Paul McCartney, los Juegos Paralímpicos comienzan su carrera de 100 días el lunes hacia la ceremonia de apertura en París en agosto. (Joel C Ryan/Invision/AP, Archivo) Invision

El ex Beatle otorgó su canción “We All Stand Together” para el video promocional para el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés).

“Sir Paul realmente entiende lo que representamos como movimiento y fue muy generoso. No fue difícil convencerlo, fue algo que surgió de manera muy natural”, dijo el presidente del IPC, Andrew Parsons, a The Associated Press.