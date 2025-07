Cameron escapa en primer inning y García conecta jonrón para Reales que vencen 4-1 a Guardianes

John Rave (16) de los Reales de Kansas City anota con un doble de Luke Maile, mientras que el receptor de los Guardianes de Cleveland, Bo Naylor, izquierda, no logra retener la pelota durante la cuarta entrada de un partido de béisbol en Kansas City, Misuri, el domingo 27 de julio de 2025. (AP Photo/Colin E. Braley) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.