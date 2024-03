Butler anota 37 puntos y el Heat supera al Jazz 126-120 para su décima victoria en 13 partidos

El alero del Heat de Miami, Jimmy Butler, a la derecha, busca pasar mientras el alero del Jazz de Utah, Taylor Hendricks, a la izquierda, defiende durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA, el sábado 2 de marzo de 2024, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved