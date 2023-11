Bulls superan 119-108 a Pistons, con 29 tantos de DeRozan

Coby White (0), de los Bulls de Chicago, se alista para encestar superando a Jaden Ivey y James Wiseman, izquierda, de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, en Chicago, el domingo 12 de noviembre de 2023. (AP Foto/Nam Y. Huh) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.