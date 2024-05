Buccaneers pactan contrato con Winfield Jr. por cuatro años y 84 millones de dólares

ARCHIVO - El safety Antoine Winfield Jr. (31), de los Buccaneers de Tampa Bay, abandona el campo después del calentamiento previo al inicio del partido de la NFL en contra de los Jaguars de Jacksonville, el 24 de diciembre de 2024, en Tampa Florida. El safety All-Pro Winfield pactó un contrato por cuatro años y 84 millones de dólares con los Buccaneers que lo convierten en el defensive back mejor pagado de la NFL. El equipo anunció el acuerdo el lunes 13 de mayo de 2024. (AP Foto/Peter Joneleit, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.