Brunson anota 41 puntos para guiar a Knicks a una victoria por 113-109 sobre Wizards

El pívot de los Knicks de Nueva York, Isaiah Hartenstein (55), va a la canasta contra el alero de los Wizards de Washington, Kyle Kuzma (33), en la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA, el jueves 18 de enero de 2024, en el Madison Square Garden de Nueva York. (AP Foto/Mary Altaffer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.