Browns mandan al LB Anthony Walker a reservas lesionados, lo que margina a su capitán de playoffs

ARCHIVO - El linebacker Anthony Walker Jr., de los Browns de Cleveland, juega en contra de los Jaguars de Jacksonville durante la segunda mitad del juego de la NFL, el 10 de diciembre de 2023, en Cleveland. Walker Jr. tuvo artroscopia de rodilla. El viernes 5 de enero de 2025 fue colocado en la lista de reservas lesionados, lo que lo deja fuera de los playoffs con Cleveland, a menos que los Browns lleguen al Super Bowl. (AP Foto/Ron Schwane, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved