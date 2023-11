Browns firmarán a Joe Flacco a la escuadra de práctica, dice fuente de AP

ARCHIVO - Joe Flacco (19), de los Jets de Nueva York, lanza un pase durante la primera mitad del juego de la NFL en contra de los Dolphins de Miami, el domingo 8 de enero de 2023, en Miami Gardens, Florida. Quien fuera Jugador Más Valioso del Super Bowl se probó el viernes 17 de noviembre con los Browns y está por firmar a la escuadra de prácticas del Cleveland, dijo a The Associated Press el domingo 19 de noviembre, una persona con conocimiento del movimiento. (AP Foto/Rebecca Blackwell, File) Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.