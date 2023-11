Browns confirman que Watson quedará fuera el resto de la temporada por una fractura en el hombro

Foto del 12 de noviembre del 2023, el quarterback de los Browns de Cleveland Deshaun Watson en el encuentro ante los Ravens de Baltimore. El miércoles 15 de noviembre del 2023, Browns informan que Watson quedará fuera el resto de la temporada tras sufrir una fractura en el hombro. (AP Foto/Nick Wass, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.