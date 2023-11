Brock Purdy lanza tres pases de anotación y lidera a 49ers a derrotar 27-14 a Buccaneers

El wide receiver Brandon Aiyuk (11), de los 49ers de San Francisco, atrapa un pase en contra de los Buccaneers de Tampa Bay, ante el intento del cornerback Jamel Dean (35) de impedirlo durante la segunda mitad del juego de la NFL, el domingo 19 de noviembre de 2023, en Santa Clara, California. (AP Foto/Josie Lepe) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved