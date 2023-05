Brighton empata 1-1 con Man City y asegura Liga Europa

Julio Enciso, centro, de Brighton, celebra con sus compañeros de equipo después de anotar el gol del empate durante el partido de la Liga Premier entre Brighton y Hove Albion y Manchester City en el estadio AMEX, en Brighton, Inglaterra, el miércoles 24 de mayo de 2023. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved